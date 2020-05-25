Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сбербанк с 25 мая снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,5 п. п.Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

Отмечается, что теперь рефинансировать ипотеку в банке можно по ставке от 8,5% годовых.

Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0,8 п. п. при регистрации сделок в электронном виде. Приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9% годовых, на вторичном рынке - от 7,8% годовых. Сниженная ставка по программе "Господдержка 2020" составляет 6,1% годовых, а для семей с детьми - 4,7% годовых.

Также были снижены ставки и увеличена сумма кредита по военной ипотеке. Военнослужащие смогут оформить ипотеку по ставке 8,4% годовых на сумму до 2 788 000 рублей.