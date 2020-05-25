В МЭР обсудят предложение единороссов об обнулении пошлин на импортные фармсубстанции

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Решетников согласился с предложением депутатов фракции "Единая Россия" в Госдуме обсудить вопрос обнуления таможенных пошлин для ввозимых на территорию РФ фармацевтических субстанций. Об этом министр заявил в понедельник в ходе совместного онлайн-заседания с депутатами фракции в преддверии правительственного часа в Госдуме.

"Давайте рассмотрим. Тема поддержки фармацевтики, очевидно, будет темой номер один", - заявил Решетников в ответ на предложение о нулевых таможенных пошлинах.

Вопрос обнуления пошлин поднял первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. Он напомнил, что фракция уделяет особое внимание теме лекарственного обеспечения. "В связи с изменением соотношения доллара и рубля есть очень серьезная угроза роста цен на лекарственные препараты. Не только на импортные, но и отечественные. 80% субстанций, из которых изготавливаются отечественные лекарства, импортные. Мы предложили правительству рассмотреть ряд мер. Например, нулевую таможенную пошлину на ввоз в Россию фармацевтических субстанций", - отметил Исаев.

Решетников в свою очередь отметил, что необходимо в целом изучить вопрос таможенно-тарифной политики, так как "зачастую пошлины на ввоз готовой продукции нулевые, а на ввоз всех комплектующих элементов отнюдь не нулевые". "То, что вы подняли [вопрос] в плане импортных пошлин, это точно актуально, мы это проработаем. Более того, это может быть часть некоего разворота нашей политики таможенно-тарифной", - отметил Решетников.