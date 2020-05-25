В Госдуме предложили отменить комиссии по ЖКХ только пенсионерам и получателям субсидий

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Запрет на взимание банковских комиссий с платежей по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) может быть распространен только на социально незащищенные и нуждающиеся категории граждан - пенсионеров и получателей субсидий на ЖКХ. Соответствующая инициатива содержится в таблице поправок, рекомендуемых к принятию комитетом Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, автор поправки - первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

Законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей, принят Госдумой в первом чтении 14 апреля. Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин, первый вице-спикер Александр Жуков, руководитель думских единороссов Сергей Неверов, замглавы фракции Андрей Исаев, а также Игорь Дивинский. В первоначальной редакции законопроекта планировалось отменить комиссии по ЖКХ для всех категорий граждан. Второе чтение законопроекта запланировано на 27 мая.

"С граждан, которым выплачиваются пенсии, в соответствии с законодательством РФ, а также с граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги", - говорится в таблице поправок.

Ко второму чтению инициатива приобрела адресный характер, сказал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Это позволит избежать перекладывания банками комиссии на поставщиков коммунальных ресурсов, что означало бы "зашивание" банковских расходов в тарифы на ЖКХ. При этом нулевая комиссия превентивно устанавливается и для платежных агентов, которые работают по рыночным правилам, и значит, переориентируются на другие виды платежей, например, на оплату телефонии, штрафов ГИБДД и т. д.", - сказал эксперт.

Сейчас комиссия составляет от 0,5% до 2% для граждан РФ независимо от способа совершения платежа. Для населения с невысокими доходами, которые не готовы платить комиссию, есть возможность прямых расчетов в офисе управляющей компании либо в расчетно-кассовом центре.

Споры вокруг законопроекта

Ранее инициатива вызвала споры в экспертном сообществе. В частности, отмечалось, что банки не отменят, а переложат оплату своих комиссионных услуг на ресурсоснабжающие и управляющие организации. Это, в свою очередь, могло бы повлечь включение дополнительных расходов в тарифы ЖКХ. В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал на справедливость введения запрета на взимание комиссии при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, "для многих, особенно пожилых людей, пенсионеров, сумма взимаемой комиссии представляет значительный расход, независимо от того, как он осуществляется - через почтовое или банковское отделение, или онлайн". Он сообщал, что с просьбой отменить комиссию неоднократно обращались избиратели, инициатива также была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.