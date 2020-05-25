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Трутнев поручил организовать для строителей Амурского ГПЗ обсервацию в регионах вылета

Ранее сообщалось, что необходимо найти места для обсервации почти 6 тыс. вахтовиков

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил организовать для вахтовиков, которые будут задействованы в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), двухнедельную обсервацию в регионах вылета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полпредства, распространенном в понедельник.

Власти Амурской области ранее сообщали, что им необходимо найти места для обсервации почти 6 тыс. вахтовиков, которые приедут в регион в мае - июне, в том числе для строительства Амурского ГПЗ.

"Юрий Трутнев поручил ПАО "Газпром" организовать однократную 14-дневную обсервацию вахтовых работников за пределами Амурской области (перед вылетом в Амурскую область). Роспотребнадзору РФ и Минтрансу РФ рекомендовано совместно с АО "НИПИГАЗ" и подрядчиками Амурского ГПЗ доработать и утвердить регламент проведения 14-дневной обсервации в регионах вылета и регламент "чистого коридора" для авиаперевозки работников в Амурскую область", - говорится в сообщении.

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияАмурская областьДальний Восток
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