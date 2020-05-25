Эксперт: количество банков в России из-за пандемии сократится незначительно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Банковская система России готова к нестабильности, вызванной пандемией, а также к предоставлению льготных услуг для граждан, заявленных властями страны. В 2020 году количество банковских учреждений в стране сократится не более чем на 2%, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (СЗИУ РАНХиГС) в понедельник.

"По сравнению с предыдущими кризисами в этот раз банковская отрасль оказалась в очень хорошем состоянии. Не думаю, что в ближайший год количество банковских учреждений ощутимо сократиться. Это будут абсолютно естественные потери до 2% от общего числа финансовых учреждений, а сейчас их в стране чуть менее пятисот", - процитировала пресс-служба профессора кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Марию Конягину.

По ее словам, стабильность банковской системы была обеспечена в предыдущие годы за счет эффективной государственной политики, связанной с очищением отрасли от недобросовестных игроков. Кроме того, Центральным банком РФ был создан устойчивый золотовалютный резервный фонд, на который он может опираться в сложных условиях.

Вместе с тем Конягина отметила, что решения о формировании льготных подходов в отношении малого и среднего бизнеса, может весьма специфически повлиять на состояние банковской системы. "Меры, которые правительство РФ фактически заставляет банки реализовывать на местах в виде льготных кредитований и рефинансирования, на самом деле повышают отсроченные риски. Банковские учреждения будут искать возможности по их устранению. В результате процентные ставки прямо или косвенно будут повышаться или компенсироваться дополнительными платежами", - цитирует пресс-служба вуза Конягину.

По мнению эксперта, льготные меры могут быть действительно реализованы только крупными системообразующими банками. Для небольших предприятий, несмотря на их устойчивость на рынке, внедрение льготных подходов может обернуться ослаблением финансового состояния.