ФАС оспорила сделку "Лукойла" по продаже алмазного бизнеса банку "Открытие"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. ФАС обратилась с иском в суд Архангельской области о признании недействительной сделки 100% акций АО "АГД-Даймондс", принадлежавших "Лукойлу" до 2017 года, банку "Открытие Холдинг", говорится в сообщении ведомства.

Ведомство выявило "факт нарушения требований Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", говорится в его сообщении.

"При рассмотрении сделки правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ заявителем не была представлена информация о наличии у ряда бенефициаров АО "Открытие Холдинг" гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами", - заявляют в ФАС. Служба хочет, чтобы суд признал сделку недействительной и применил к ней "последствия ее недействительности".

ТАСС пока не располагает комментарием компании "Лукойл".

Сделка по продаже одного из крупнейший алмазодобывающих предприятий в России АО "Архангельское геологодобычное предприятие" ("Архангельскгеолдобыча") компании "Открытые промышленные инвестиции" за $1,45 млрд была закрыта ровно три года назад, 25 мая 2017 года. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила эту сделку.

АО "Архангельскгеолдобыча" осуществляет разработку алмазоносного месторождения им. В.П. Гриба, расположенного в России на территории Архангельской области. Данное месторождение - первое по запасам в Европе, четвертое - в России и седьмое в мире.