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Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

При этом президент согласился при этом, что "вкладывать в никуда, либо с большими рисками не следует"
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор. Глава государства провел в понедельник в Кремле личную встречу с гендиректором компании Олегом Белозеровым.

"В проектирование можно (объем инвестиций сокращать - прим. ТАСС), я согласен. А вот в реальный сектор - желательно все-таки сокращать по минимуму", - сказал президент РФ.

Российский лидер согласился при этом, что "вкладывать в никуда, либо с большими рисками не следует". "Но все-таки я прошу и вас, и ваших коллег внимательно еще раз проанализировать возможности по объемам инвестиций", - добавил он.

Путин отметил, что железные дороги являются ключевым направлением транспорта для России с учетом ее территории, "исторически так сложилось и по объему грузоперевозок и по значимости для экономики в целом".

Говоря об инвестиционной деятельности компании, президент указал, что от того, как крупнейшие российские естественные монополии осуществляют свою инвестпрограмму, "будет зависеть и зависит самочувствие экономическое, социальное самочувствие коллективов и экономическое состояние многих отраслей, которые работают, в том числе, на Российские железные дороги".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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