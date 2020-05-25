МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор. Глава государства провел в понедельник в Кремле личную встречу с гендиректором компании Олегом Белозеровым.

"В проектирование можно (объем инвестиций сокращать - прим. ТАСС), я согласен. А вот в реальный сектор - желательно все-таки сокращать по минимуму", - сказал президент РФ.

Российский лидер согласился при этом, что "вкладывать в никуда, либо с большими рисками не следует". "Но все-таки я прошу и вас, и ваших коллег внимательно еще раз проанализировать возможности по объемам инвестиций", - добавил он.

Путин отметил, что железные дороги являются ключевым направлением транспорта для России с учетом ее территории, "исторически так сложилось и по объему грузоперевозок и по значимости для экономики в целом".

Говоря об инвестиционной деятельности компании, президент указал, что от того, как крупнейшие российские естественные монополии осуществляют свою инвестпрограмму, "будет зависеть и зависит самочувствие экономическое, социальное самочувствие коллективов и экономическое состояние многих отраслей, которые работают, в том числе, на Российские железные дороги".