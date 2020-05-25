РЖД представят президенту варианты увеличения инвестпрограммы без помощи бюджета

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) представят президенту РФ Владимиру Путину варианты увеличения инвестпрограммы холдинга без использования бюджетных средств, сообщил на встрече с главой государства глава РЖД Олег Белозеров.

"Владимир Владимирович, мы с нашими коллегами после того, как Вы приняли решение, видим, что через какой-то промежуток времени мы вернемся и придем еще с предложениями. У нас есть вариант, когда мы сможем еще увеличить объем (инвестпрограммы) за счет наших средств без поддержки федерального бюджета. Мы знаем, как это сделать, но нам нужен промежуток времени подготовить материал", - сказал глава РЖД, отвечая на просьбу президента проанализировать возможности холдинга по объемам инвестиций.

Ранее Белозеров на совещании у президента по развитию транспорта рассказал о планах холдинга сохранить инвестпрограмму в 2020 году на уровне не менее 620 млрд рублей (против ранее запланированных 820 млрд рублей), несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию. Он отмечал, что поддержать финансирование инвестпрограммы РЖД можно за счет механизма бессрочных облигаций. Выпуск бондов, по словам главы компании, планируется в течение месяца. Правительство РФ затем выпустило постановление о размещении бессрочных облигаций РЖД на 370 млрд руб.

РЖД выполнят планы развития инфраструктуры

РЖД выполнят все показатели, заложенные в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, сообщил Белозеров.

"При этом хочу сказать, что на данный момент у нас в строительстве работает 27 тысяч человек, а к лету мы планируем благодаря вашему решению увеличить еще на 10 тыс. человек и сконцентрироваться, прежде всего, на Восточном полигоне. Вашу задачу мы выполним. Даже не просто выполним, а перевыполним. Соответственно, и комплексный план, все показатели мы будем выполнять. В этой части у нас сомнений нет", - сказал глава РЖД.

Ранее заместитель генерального директора компании Алексей Шило говорил журналистам, что РЖД сохранят долгосрочную программу развития холдинга до 2025 года, которая учитывает все проекты КПМИ, в том числе модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. При этом достижение части показателей планируется перенести на год - два вперед с сохранением итогового результата.