Объем федеральных выплат медработникам составил 10,75 млрд рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Объем федеральных выплат медицинским работникам составил 10,75 млрд рублей. Об этом сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Докладываю, что на сегодня объем стимулирующих президентских выплат составил 10 млрд 752,3 млн рублей. За прошлую неделю было перечислено медицинским работникам 3 млрд 163,4 млн рублей. Общее количество медицинских учреждений, получивших выплаты по всем основаниям, составляет 3389 учреждений, из них президентские выплаты произведены в 1782 учреждениях. По каждому из учреждений Казначейством совместно с органами здравоохранения регионов налажен ежедневный мониторинг выплат", - отметил Артюхин.

По его словам, все медицинские учреждения обеспечены финансовыми ресурсами в необходимом размере на выплаты за май. "С каждым из них заключены соответствующие соглашения. Так, например, объем соглашений на предоставление субсидий медицинским учреждениям составляет 10 млрд 849 млн рублей для производства президентских выплат", - подчеркнул Артюхин.