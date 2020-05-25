Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Прежняя система тарификации ОСАГО не позволяла страховщикам предоставлять страхователям скидки с учетом их личностных характеристик, соблюдения правил дорожного движения и прочих значимых факторов, а также не позволяла прекратить практику субсидирования одних категорий страхователей другими, отмечается в пояснительной записке.

Закон предусматривает переход к ценообразованию в сфере ОСАГО, базирующемуся на рыночных принципах и конкуренции, отмечается в документе.

Страховщики будут вправе самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых ЦБ, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством, в частности наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения правил дорожного движения. При этом закон сохраняет ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО.

С учетом пандемии

Согласно закону, коэффициенты страховых тарифов устанавливаются Банком России в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства, количества произведенных страховых возмещений, технических характеристик авто, срока действия договора обязательного страхования. Закон также учитывает текущую ситуацию с коронавирусом. В период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, согласно документу, договор ОСАГО может быть заключен без диагностической карты либо свидетельства о прохождении техосмотра, но с последующим предоставлением этих документов страховщику.

В закон включены нормы о необходимости размещения на сайтах страховщиков калькуляторов для обеспечения возможности расчета страховой премии, а также обязанность потерпевшего автовладельца информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы. Документ позволит улучшить качество предоставляемых услуг по ОСАГО, повысить культуру страхования посредством регулирования ОСАГО, в большей степени позволяющего страхователям и страховщикам определять условия страхования с учетом своих законных интересов и индивидуальных особенностей, считают авторы документа.

Предусматривается приостановление до 31 декабря 2020 года действия нормы базового закона о том, что срок действия установленных Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и коэффициентов страховых тарифов не может быть менее одного года. Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов и коэффициенты страховых тарифов, установленные Банком России в период приостановления действия этих норм, не учитываются для исчисления срока действия страховых тарифов, определенного законопроектом. Положения закона применяются к отношениям между потерпевшими, страхователями и страховщиками, возникшим из договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенных после вступления документа в силу.