Боррель: ЕС нужен разумный баланс между санкциями против РФ и взаимодействием с Москвой

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Евросоюз должен найти разумный баланс между санкциями в отношении России и взаимодействием с этой страной. Об этом заявил шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в понедельник на видеоконференции с главами диппредставительств в Германии.

"Нам нужно избирательно взаимодействовать с Россией по тем вопросам, которые для нас важны. Это не противоречит тому, чтобы быть твердым. Нам нужен разумный баланс между твердостью и санкциями в отношении России и с осторожной попыткой взаимодействия по избирательным сферам", - сказал он.

Евросоюз и Россия зависят друг от друга в сфере энергетики, в связи с чем должны построить доверительные отношения, заявил Боррель.

"Мы должны помнить, что в сфере энергетики существует взаимная зависимость, о которой я не должен напоминать вам в Германии. Нам нужно покупать газ, а им (России - прим. ТАСС) - продавать. Поэтому давайте инвестировать в достижение лучшего понимания между нами, откуда каждый из нас приходит (из какой страны - прим. ТАСС) и как мы можем построить доверие, чтобы двигаться вперед вместе", - сказал он.