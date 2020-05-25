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Правительство запретило ввоз в Россию топлива до 1 октября

Правительство запретило ввоз в Россию топлива до 1 октября 2020 года - постановление.

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Россия
Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор
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