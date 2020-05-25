Власти Петербурга предоставят отсрочку по арендным платежам учреждениям культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга расширили список отраслей, которые смогут воспользоваться отсрочкой по арендным платежам. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

"Изменения предусматривают расширение списка предпринимателей, которые могут оформить отсрочку на оплату платежей по договорам в отношении городских помещений и земельных участков и последующую двухлетнюю беспроцентную рассрочку на выплату отсроченных платежей. В перечень добавлены: производители изделий народных художественных промыслов, образовательные организации, библиотеки, архивы, а также музеи и прочие объекты культуры, предприниматели, осуществляющие деятельность по торговле через автоматы", - говорится в сообщении.

В конце апреля городские власти уже расширяли список отраслей экономики, которые смогут воспользоваться отсрочкой по арендным платежам, - с трех до 38 сфер деятельности. Программа коснется 3,5 тыс. объектов арендуемой недвижимости. Отсрочка по арендным платежам за пользование городской недвижимостью будет распространяться не только на второй и третий кварталы, но и на часть первого платежного периода, начиная с 13 марта 2020. С этой даты до окончания срока действия режима повышенной готовности отсрочка предоставляется в 100-процентном размере платы по договору за соответствующий период, в период со дня прекращения действия режима повышенной готовности до 1 ноября 2020 года отсрочка будет предоставляться в объеме 50% от платы по договору за соответствующий период, также предусмотрен ряд других льгот. Пени и штрафы в связи с отсрочкой не начисляются.

Совокупный объем затрат на поддержку малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге за счет регионального бюджета в рамках двух предложенных городскими властями пакетов мер оценивается в 13,5 млрд рублей, сообщал ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.