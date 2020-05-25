ЦБ выступит третьей стороной по иску ФАС к "Открытие холдингу"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Банк России намерен выступить третьей стороной в ходе рассмотрения иска Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к "Открытие холдингу" по сделке с акциями "АГД-Даймондс" ("Архангельскгеолдобыча"). Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Ранее ФАС сообщила, что обратилась в суд Архангельской области с иском о признании недействительной сделки по приобретению в 2017 году "Открытие холдингом" через свою "дочку" - "Открытие промышленные инвестиции" - у "Лукойла" 100% акций АО "АГД-Даймондс". Как отмечалось в сообщении ФАС, сделка была заключена "Открытие холдингом" по завышенной более чем в два раза стоимости.

"Банк России выступит третьей стороной по иску ФАС России о признании сделки по приобретению АО "Открытие Холдинг" через свое дочернее общество ООО "Открытие промышленные инвестиции" акций "АГД-Даймондс" недействительной. "АГД-Даймондс" - крупный производитель алмазов, входящий в перечень предприятий стратегического значения для обороны и безопасности страны", - говорится в сообщении ЦБ.

В регуляторе отметили, что сделка была профинансирована за счет кредитных средств, в том числе банка "Открытие". "С момента совершения сделки "Открытие Холдинг" не обслуживает долг перед банком "Открытие" и банком "Траст", - добавили в ЦБ. Оспаривание сделки позволит взыскать средства для частичного погашения задолженности перед кредиторами, в том числе снизит затраты, которые государство понесло на санацию группы "Открытие", считают в ЦБ.

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года, Бинбанк - в сентябре. Позднее ЦБ объявил о планируемом объединении банков. Бинбанк был присоединен к "Открытию" 1 января 2019 года.