Путин подписал закон о расширении возможностей кабмина в предоставлении госгарантий

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение возможностей правительства по выдаче государственных гарантий. В 2020 году правительство РФ наделяется исключительными полномочиями по принятию решений о предоставлении государственных гарантий на специальных условиях. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на оперативное решение задач по поддержке отраслей экономики и оказание государственной гарантийной поддержки российским предприятиям в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Его утверждение позволит оказывать гарантийную поддержку на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу РФ, без необходимости внесения специальных изменений в федеральный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Также в Бюджетный кодекс вносятся поправки, предусматривающие возможность предоставления госгарантии РФ принципиально нового вида - в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких юридических лиц (принципалов).

В целях реализации мер антикризисной поддержки планируется предоставление указанной государственной гарантии Российской Федерации в текущем году в пользу ВЭБ.РФ, осуществляющего предоставление собственных гарантий (поручительств) по обязательствам российских юридических лиц по возврату кредитов российских банков.