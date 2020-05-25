Кабмин утвердил сокращение норматива биржевых продаж топлива вдвое на апрель - июнь

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство утвердило временное снижение в два раза нормативов по обязательной продаже нефтепродуктов через биржу, в частности норматив для автомобильного бензина класса 5 сокращен c 10% до 5%. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации и подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Норматив по дизельному топливу сокращен с 6% до 3%. Снижение нормативов биржевых продаж будет действовать с 1 апреля по 30 июня.

Ранее с подобным предложением выступили Министерство энергетики России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В проекте совместного приказа предлагалось также сократить норматив минимальной биржевой продажи топлива для реактивных двигателей - до 5% с 10%, мазута - до 1% с 2%, сжиженных углеводородных газов - до 2,5% с 5%.

Продажи бензина и дизельного топлива через биржевые торги регулируются совместным приказом Минэнерго и ФАС, в котором прописаны рекомендованные объемы продаж топлива через биржу.