Минэкономразвития готово обсуждать вопрос переноса сроков маркировки некоторых товаров

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития готово обсуждать вопрос переноса сроков маркировки ряда товаров в правительстве. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на онлайн-встрече с депутатами фракции "Единая Россия".

"Если вы где-то видите сложные ситуации, неготовность какая-то если сложилась, то давайте еще раз поднимем этот вопрос. Если и вы чувствуете, что в каких-то сферах такие глубокие проблемы есть, то давайте еще раз выходить и будем снова разговаривать в правительстве о необходимости этой меры. Здесь Минэкономразвития - точно союзник", - сказал Максим Решетников, отвечая на вопрос, планирует ли Минэкономразвития внести инициативы по переносу или продлению уже утвержденных сроков обязательной маркировки товаров.

При этом министр отметил, что Министерство экономического развития уже обсуждало с правительством вопрос переноса сроков маркировки.

"Маркировка - это первое, если честно, о чем мы подумали, и с этим предложением мы вышли в правительство. С переносом сроков по ряду позиций. Но по итогам обсуждения в правительстве, учитывая то, что многие предприниматели вложились, учитывая то, что ряд отраслевых ведомств категорически настаивали на необходимости введения этих норм, нам удалось сдвинуть на этот момент только на молоко. На полгода сдвинуто. Все остальные позиции - сроки остаются неизменными", - отметил он.

О проекте

Пилотный проект по маркировке молочной продукции начался в июле 2019 года, с 20 января 2021 года предусмотрено начало обязательной маркировки по определенным группам молочной продукции, по остальным группам - не позднее 1 октября 2021 года. В 2019 году также стала обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности.

Предполагается, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.