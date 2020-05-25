Путин обсудил с премьером Ирака ситуацию в Сирии и стабилизацию рынка нефти

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи взаимодействие для стабилизации мирового рынка углеводородов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждалась тематика взаимодействия в целях стабилизации мирового рынка углеводородов, - говорится в сообщении. - Дана позитивная оценка достигнутым при участии России и Ирака договоренностям в формате ОПЕК+, ориентированным на преодоление острой фазы нефтяного кризиса". "Отмечена важность продолжения эффективных совместных усилий на этом направлении", - добавили в Кремле.

"При обмене мнениями по региональным вопросам основное внимание уделено сирийскому урегулированию, - говорится в сообщении. - В частности, условлено о дальнейшей координации шагов по обеспечению долгосрочной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности".

Владимир Путин также поздравил премьер-министра Ирака и иракский народ с праздником Ид аль-Фитр (праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан). В разговоре, который состоялся по инициативе иракской стороны, была достигнута договоренность о продолжении контактов на различных уровнях.

"В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин еще раз поздравил Мустафу Каземи со вступлением в должность главы правительства Ирака, - отметили в Кремле. - Выражен обоюдный настрой на поступательное развитие традиционно дружественных связей между двумя государствами". В телефонном разговоре был рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.