"Россети" создадут программы обучения по цифровой трансформации электросетевого комплекса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Группа "Россети" разработает корпоративные программы обучения в области цифровой трансформации электросетевого комплекса. Об этом говорится в Telegram-канале "Россетей".

Группа в конце мая провела комплексную оценку знаний 140 главных инженеров филиалов распределительного и магистрального электросетевого комплекса по вопросам цифровой трансформации и инновационного развития. Оценка проходила в формате онлайн-тестирования.

"Результаты оценки будут использованы для формирования корпоративных программ обучения, направленных на развитие цифровых компетенций сотрудников компании", - говорится в сообщении.

Тестирование проведено по поручению первого заместителя генерального директора - главного инженера группы "Россети" Андрея Майорова.

Полученные результаты подтвердили высокую информированность главных инженеров группы о целях и задачах концепции "Цифровая трансформация 2030", а также высокий уровень знаний по проектированию и эксплуатации оборудования цифровых подстанций, внедрению в электросетевой комплекс технологий информационной безопасности, интеллектуального учета электроэнергии, виртуальной и дополненной реальности, уточнили в группе.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.