ТПП предлагает предоставить экспортерам отсрочку по налогам и страховым взносам

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) предложила предоставить компаниям-экспортерам отсрочку до полугода по обязательным платежам в бюджет, включая страховые взносы, налоги на имущество и землю, начисленные в период простоя организации, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС письма главы ТПП Сергея Катырина в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В письме приводятся ряд мер в различных отраслях экономики, в том числе внешнеэкономической деятельности и экспорте: "Разработка механизма предоставления предприятиям, осуществлявшим экспортную деятельность в 2020 году, отсрочки по выплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды РФ на срок до 180 дней, начисленных в период простоя, в общей сумме в том числе: страховые взносы по оплате труда, налог на имущество, налог на землю".

В сфере экспорта палата также предлагает упростить регистрацию экспортных продуктов в системе Россельхознадзора "Цербер" и выдачу разрешений на экспорт для предприятий, ранее проходивших проверки по аналогичным продуктам.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ.

В Минэкономразвития сообщили, что план будет рассчитан на 2020 и 2021 годы и будет включать в себя блок задач, связанных с новыми инвестиционными инструментами, поддержкой экспорта, ростом доходов населения и поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства.