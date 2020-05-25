ТПП просит кабмин узаконить понятие "семейные предприятия" и установить для них поддержку

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России просит законодательно закрепить понятие "семейное предприятие" и установить для таких компаний меры государственной поддержки. Об этом говорится в предложениях ТПП России для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса.

Соответствующее письмо глава ТПП Сергей Катырин направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, копия документа имеется в распоряжении ТАСС. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

"Внести изменения в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в части законодательного закрепления понятия "семейное предприятие" и "семейный патент" (легализация трудовых отношений, социальные гарантии, налогообложение) и установления для семейных предприятий мер государственной поддержки", - отмечается в письме.

Глава палаты просит запустить пилотный проект налогового режима для семейных предприятий в ряде субъектов РФ с возможным последующим распространением по всей стране.

Как сообщалось ранее, в средине июля 2019 года президент РФ Владимир Путин поддержал идею закрепления понятия семейного предпринимательства, отметив необходимость тщательно прописать в законодательстве определение такого бизнеса.