Более 10 млн семей подали заявки на единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Порядка 10 млн заявлений на единовременную выплату в 10 тыс. рублей поступило с 11 мая от семей с детьми от трех до 16 лет, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

"Более 10,6 млн заявлений на единовременную выплату поступило от семей с детьми от трех до 16 лет через портал Госуслуг и клиентские службы Пенсионного фонда. В общей сложности заявления уже поданы на 14,5 млн детей", - говорится в сообщении.

Если в семье двое и больше детей от трех до 16 лет, то заполняется одно общее заявление для получения на каждого из них единовременной выплаты, уточняется на сайте.

Отмечается, что опекуны и попечители, воспитывающие детей от 3 до 16 лет, также могут получить единовременную выплату. "Для этого им нужно подать заявление лично в ближайшей клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ. Сами выплаты начнутся с 1 июня, а подать заявление можно вплоть до 1 октября", - сказал глава ПФР Максим Топилин, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Президент России Владимир Путин на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки семьям с детьми. С 1 июня им будет полагаться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет и до наступления 16-летнего возраста. Также глава государства распорядился установить для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, ранее такие выплаты были положены только семьям, имеющим право на материнский капитал. Кроме того, будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком, которое получают неработающие граждане и студенты, с 3 375 до 6 751 рубля.

По словам Путина, в общей сложности с учетом всех принятых решений поддержку получат 27 млн российских детей, от младенцев до школьников.