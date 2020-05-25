В ТПП предложили отменить камеральные таможенные проверки до конца года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) предложила приостановить до конца года камеральные таможенные проверки, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС письма главы ТПП Сергея Катырина в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

К письму прилагаются ряд предложений в различных отраслях экономики, в том числе по таможенному регулированию и экспорту.

"Приостановление до конца 2020 года проведения камеральных таможенных проверок" - говорится в документе.

В числе предложений палаты по таможенному регулированию также отсрочка до конца 2020 года по выплате штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере внешнеэкономической деятельности и неприменение на полгода штрафов за невозврат в установленные сроки валютной выручки.

Кроме того, для компаний-экспортеров предлагается ввести рассрочку уплаты таможенных платежей до сентября, а также продлить до конца 2021 года срок действия всех банковских гарантий, лицензий и разрешений, связанных с оказанием транспортно-экспедиторских, логистических, складских услуг и таможенным оформлением.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ. В Минэкономразвития сообщили, что план будет рассчитан на 2020 и 2021 годы и будет включать в себя блок задач, связанных с новыми инвестиционными инструментами, поддержкой экспорта, ростом доходов населения и поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства.