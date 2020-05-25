ТПП просит кабмин выдавать кредиты под 2% всем компаниям, зарегистрированным до 1 марта

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России просит правительство РФ разрешить выдавать кредиты под 2% годовых всем предприятиям, зарегистрированным до 1 марта текущего года. Об этом говорится в предложениях ТПП России для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса.

Соответствующее письмо глава ТПП Сергей Катырин направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, копия документа имеется в распоряжении ТАСС. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

"В отношении кредитной программы на поддержку занятости под 2%: разрешить участие в программе всем предприятиям, зарегистрированным до 1 марта 2020 года, разрешить участие в программе всем некоммерческим организациям и общественным (отраслевым) объединениям предпринимателей, учитывать на протяжении действия кредита общую численность сотрудников, а не персональный состав", - говорится в письме.

Также ТПП просит обязать банки объяснять заемщикам причину отказа при обращении для получения кредитно-финансовых мер государственной поддержки и "предусмотреть возможность выплаты кредита по программе 2% с рассрочкой до 6 месяцев в случае неисполнения требований по сохранению численности".

На кредиты по льготной ставке 2% годовых сейчас могут рассчитывать компании из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса, а также социально ориентированные НКО. Размер кредита для предприятия рассчитывается исходя из одного МРОТ на каждого сотрудника, срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Ранее в понедельник сообщалось, что Минэкономразвития РФ заключило с банками соглашения по кредитам под 2% на поддержку занятости на 200 млрд рублей из предусмотренных программой 250 млрд рублей.