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Власти Петербурга ожидают роста числа безработных на 40% за июнь

Директор Центра занятости населения города Юлия Горохова считает, что число официально зарегистрированных безработных увеличится на 20 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга ожидают, что за июнь число официально зарегистрированных безработных в городе увеличится на 20 тыс. человек. Об этом сообщила директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлия Горохова в понедельник.

"На сегодняшний день у нас 50 тыс. [безработных], в ближайший месяц мы еще ожидаем плюсом около 20 тыс. человек", - сказала она на пресс-конференции в режиме онлайн.

Горохова добавила, что в настоящее время в базе Центра 31,1 тыс. вакансий. "У нас количество безработных стало больше количества вакансий, которые есть в нашей базе", - отметила она.

Всего в городской Центр занятости с начала года обратилось 96,9 тыс. человек.

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