Эксперты: перенос уплаты акциза с НПЗ на АЗС не повлияет на цену бензина на заправках

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Обсуждаемый в правительстве перенос уплаты акциза на моторное топливо с нефтеперерабатывающих заводов на автозаправочные станции не должен привести к изменению цены бензина и дизеля на АЗС, однако поступления в бюджет могут существенно сократиться, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Доля акциза в стоимости топлива составляет от 18 до 20%, в настоящее время он взимается с нефтеперерабатывающих заводов, у которых маржинальность снизилась из-за падения нефтяных цен и применения демпферного механизма для недопущения роста стоимости топлива на внутреннем рынке. Перенос уплаты этого косвенного налога на АЗС предлагался и ранее - еще в 2016 году, а в 2003 году этот инструмент применялся на протяжении полугода, но затем был отменен.

Министр энергетики РФ Александр Новак в онлайн-интервью изданию "Газета.ру" говорил, что перенос уплаты акциза с оптового звена на розничное избавит АЗС от возможности совершать махинации с топливом. По его словам, с такой инициативой выступили ряд крупных компаний. В результате на прошлой неделе стало известно, что Владимир Путин поручил правительству до 15 июня проработать этот вопрос.

Кому это нужно?

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что данная мера приведет к сильному облегчению жизни нефтяников. Он подчеркнул, что эта мера никак не отразится на стоимости топлива на АЗС. "Простым гражданам будет абсолютно все равно кто именно платит акциз. На цене это не отразится", - заметил он.

Аналитик "Финам" Алексей Калачев также считает, что стоимость топлива на АЗС не изменится, но исключать других вариантов он бы не стал. "По идее на отпускную цену это не должно повлиять, но на практике гарантировать это невозможно. Для независимых АЗС теоретически ничего не должно измениться. Ну как это будет в реальности - никто не знает", - добавил эксперт.

"Озабоченность ретейлеров связана с тем, что ответственность за уплату акциза перекладывается с производителей на сферу реализации. Но при должном администрировании это не должно повлиять ни на экономику участников рынка, ни на цены АЗС. Ведь и сегодня акциз включен в потребительские цены, но уплачивается на более раннем этапе", - сказал экономист VYGON Consulting Сергей Ежов.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что это решение положительно скажется на увеличении маржинальности НПЗ, но с другой стороны отслеживать выплаты будет куда сложнее, ведь всегда найдутся желающие обойти законодательство и не платить акциз. "С учетом того, что в настоящее время спрос на топливо в стране снизился, вряд ли эта мера приведет к росту стоимости бензина и дизеля на АЗС. Они могут поступить так же, как и продуктовые сети, - не поднимать цены на товары первой необходимости, чтобы сохранить спрос", - заметил он.

Позиция независимых

По словам президента "Российского топливного союза" Евгения Аркуши, который представляет интересы розничных трейдеров, эта мера может привести к полному изменению системы уплаты акциза, что сильно усложнит документооборот и администрирование налога.

"Мы это проходили в 2003 году, такой режим поработал полгода - потом был отменен в силу того, что показал свою абсолютную неэффективность. Сейчас контроль лучше, но одно дело следить за 30 крупными заводами, другое - за более 30 тыс. реализаторов топлива. Безусловно, в этой цепочке будут и недобросовестные трейдеры, которые станут искать пути ухода от уплаты акциза. Поэтому собираемость этого налога скорее всего будет ниже", - заметил он.

Аркуша добавил, что эта инициатива может привести к увеличению кредитной нагрузки на независимые АЗС и к необходимости искать дополнительные оборотные средства.

Головная боль Минфина

Эксперты добавили, что решение по акцизам может привести к росту махинаций с топливом и, как следствие, к существенной потере бюджета. Кроме того, пока не понятно, будет ли налог взиматься с топлива, которое поставляется не на АЗС, а напрямую сельхозпроизводителям или для военной отрасли. "Раньше акциз платил бы НПЗ, но теперь не понятно будет ли с них браться акциз. Получается, что такие поставки становятся более маржинальными: нефтяные компании получают больше дохода, а поступления бюджета сокращаются", - сказал Юшков.

Бюджет может потерять из-за того, что исчезает единообразие субъектов обложения акциза, то есть ситуация создает возможность для возникновения разных схем ухода от налога, считает Калачев. "Увеличиваются возможности для всяких махинаций - все-таки 20% от розничной цены - это приличная сумма, есть чем поиграть. Как говориться - есть над чем поурчать. Риск того, что кто-то недоплатит, просрочит, обанкротится, - в разы больше. Поэтому Минфину эта инициатива совершенно невыгодна. Но президент сказал проработать - вот будут прорабатывать", - пояснил эксперт.

"Все это безумно усложнит работу и одновременно увеличит кредитную нагрузку на сети АЗС. Они и так сейчас на последнем издыхании. Если хотят добить, то, безусловно, эта цель будет достигнута. Я считаю, что эффективность и необходимость такой меры вызывает вопросы, но решение пока не принято. Я знаю, что Минфин против, так как он хорошо понимает возникающие проблемы независимых сетей АЗС и с собираемостью акциза", - подытожил Евгений Аркуша.