Эксперт: последствия вызванного пандемией кризиса РФ преодолеет не ранее 2022-2023 годов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия сможет преодолеть последствия вызванного пандемией коронавирусной инфекции экономического кризиса не ранее 2022-2023 годов. Об этом сообщил в понедельник в ходе онлайн-собрания Российской академии наук (РАН) на тему "Настоящее и будущее: моделирование выхода из коронакризиса" член-корреспондент РАН, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

"Второй квартал 2020 года, где у нас в основном карантин, - это примерно 12% будет потеря ВВП год к году. Третий квартал - это минус 5% ВВП. И где-то с четвертого квартала начнется восстановление, как мы ожидаем. <...> Если мы посмотрим на выход экономики из кризиса, то, по нашим прогнозам, ранее 2022-2023 годов последствия текущего кризиса преодолены не будут. Для того, чтобы иметь более позитивную динамику, требуется более активная экономическая политика", - сказал Широв.

По его данным, позитивный вклад текущего плана восстановления экономики, который разработало правительство РФ, в экономическую динамику оценивается в 1,5 процентных пункта: если оценка спада ВВП по 2020 году составляет 5%, то без принимаемых мер спад был бы более 6,5%. При этом экономист считает, что для эффективного выхода из кризиса необходима перестройка механизмов финансирования экономики.

"Здесь есть возможность распределять ресурсы среди отраслей, которые обладают большим потенциалом роста. И здесь приоритет могут иметь такие сектора, которые повышают технологический уровень нашей экономики, замыкают цепочки добавленной стоимости и тем самым влияют на импортозамещение", - пояснил Широв.