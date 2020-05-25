ТПП предлагает правительству развивать в России индустрию инвестиционных фондов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает правительству развивать индустрию инвестиционных фондов для реализации национальных проектов и масштабных структурных реформ. Об этом говорится в предложениях ТПП России для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса.

Соответствующее письмо глава ТПП Сергей Катырин направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, копия документа имеется в распоряжении ТАСС. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

"Для реализации национальных проектов и масштабных структурных реформ представляется актуальным развивать индустрию инвестиционных фондов. Такие фонды предлагается создавать преимущественно в форме договоров инвестиционного товарищества, что существенно снижает риски и потребности в резервировании у коммерческих банков, участвующих в таких фондах через долговое финансирование", - говорится в письме.

Как пояснил Катырин, фонды для акционерного финансирования инвестиционных проектов в качестве своей базы инвесторов предполагают привлечение частных инвесторов и институтов развития. Деятельность таких фондов, по его мнению, следует поддерживать и через участие в них государственных компаний и корпораций в интересах развития новых направлений экономики.

"Одним из направлений обеспечения перестройки экономики акционерным финансированием с использованием инструмента фондов могло бы стать создание фонда фондов акционерного финансирования размером до 500 млрд рублей с участием крупнейших компаний и институтов развития", - добавляется в предложении палаты.

Кроме того, ТПП предлагает кабмину "разработать и принять специальную программу развития инвестиционных платформ в рамках деятельности Корпорации МСП". "В целях создания благоприятных налоговых условий для инвестиций розничных инвесторов в микро, малый и средний бизнес закрепить функции налогового агента за инвестиционными платформами и ввести налоговые льготы по НДФЛ, аналогичные режиму индивидуальных инвестиционных счетов, а именно, возможность получения физическими лицами налогового вычета от инвестиций, осуществленных посредством инвестиционных платформ в размере до 400 тыс. рублей в год", уточняется в письме.