ТПП просит кабмин о моратории на банкротство круизных судоходных компаний из-за пандемии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России просит о моратории на банкротство судоходных компаний-туроператоров в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в предложениях ТПП России для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса.

Соответствующее письмо глава ТПП Сергей Катырин направил председателю правительства Михаилу Мишустину, копия документа имеется в распоряжении ТАСС. Президент Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

"Введение моратория на банкротство судоходных компаний-туроператоров по претензиям поставщиков, подрядчиков или иных кредиторов", - говорится в предложениях палаты.

ТПП просит ввести мораторий на уплату неналоговых платежей (сборы за инфраструктуру, портовые сборы, затраты на транспортную безопасность) сроком на навигацию 2020 года и рассмотреть возможность рефинансирования судоходным компаниям на льготных условиях по схеме возвратного лизинга инвестиций, вложенных в модернизацию круизного флота в период 2018-2020 годов, следует из письма.