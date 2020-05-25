ТПП предложила ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ для промпредприятий

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ для промышленных предприятий. Об этом говорится в предложениях ТПП России для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса.

Соответствующее письмо глава ТПП Сергей Катырин направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, копия документа имеется в распоряжении ТАСС. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

"Ввести мораторий на рост тарифов естественных монополий и тарифов ЖКХ", - говорится в предложении палаты в блоке, касающемся промышленности.

Также предлагается увеличить лимиты субсидий организациям промышленности гражданского назначения "в целях снижения затрат на транспортировку продукции на экспорт". Так, палата просит об увеличении лимита по обрабатывающим отраслям промышленности (химическая промышленность, металлургическая промышленность и лесопромышленный комплекс) с 45% до 55%.