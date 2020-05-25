Китай готовит пилотируемый батискаф к погружению на глубину 10 км в Марианской впадине

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) во второй половине текущего года приступит к испытаниям на море пилотируемого подводного аппарата, который затем будет использоваться для погружения в Тихом океане на глубину 10 км в знаменитой Марианской впадине. Об этом сообщило в понедельник агентство Синьхуа.

По его данным, вплоть до начала июня подводный аппарат, официальное название которого пока не разглашается, будет проходить испытания в специальном водоеме, а затем его отправят для тестов в открытое море. "Сначала мы планируем проверить батискаф на малых глубинах. Его будут сопровождать два судна: "Таньсо-1" в ходе проведения исследовательской миссии доставит аппарат к месту погружения, а "Таньсо-2" будет использован для подстраховки", - объяснил главный конструктор Е Цун.

Как он уточнил, в миссии примут участие около 120 человек - инженеры, ученые и моряки. Е Цун рассказал, что в мире существует только пять морских впадин, глубина которых превышает 10 км, и более 30 мест - около 6 тыс. метров.

"После того как новый батискаф будет запущен в эксплуатацию, Китай сможет добиться новых успехов в области глубоководных исследований. Прежде для этого была заложена солидная база благодаря таким аппаратам, как "Шэньхай юнши" и "Цзяолун", - рассказал конструктор.

Китайские власти планируют активно развивать перспективное направление глубоководных исследований как для освоения богатейших океанических ресурсов, так и с целью изучения фауны самых отдаленных и недоступных уголков подводного мира, для реализации проектов по защите экологии.