ТПП просит ввести мораторий на повышение ставок и сборов за услуги аэропортов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России просит кабмин ввести мораторий на повышение ставок и сборов за услуги аэропортов и аэронавигацию в 2020 году. Об этом говорится в предложениях ТПП России для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса.

Соответствующее письмо глава ТПП Сергей Катырин направил председателю правительства Михаилу Мишустину, копия документа имеется в распоряжении ТАСС. Президент Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

"Ввести на весь 2020 год мораторий на повышение ставок и сборов за услуги аэропортов и аэронавигацию", - говорится в письме.

Также ТПП просит до 1 января 2024 года отменить транспортный налог по воздушным судам для лизинговых компаний, что позволит снизить размер лизинговых платежей авиакомпаниям, на тот же срок предлагается отменить налог на имущество с воздушных судов гражданской авиации для авиакомпаний, а также для лизинговых компаний, предоставляющих в лизинг воздушные суда.

В числе других предложений - освободить от обложения НДС все субсидии, предоставляемые в связи с осуществлением воздушных перевозок, а также отменить обязанность восстановления НДС при получении авиаперевозчиками субсидий на возмещение ранее понесенных затрат.