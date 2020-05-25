Поставки газа по газопроводу "Ямал - Европа" снижены почти до нуля

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Поставки газа по трубопроводу "Ямал - Европа", по которому газ из России через Белоруссию и Польшу идет в Германию, снизились в понедельник практически до нуля. Об этом свидетельствуют данные операторов европейских газопроводов.

По данным компании Gascade, поставки газа в пункте Мальнов на польско-германской границе в выходные начали постепенно снижаться и к утру понедельника достигли уровня в 461,468 кВт/ч, что в 105 раз меньше объема номинации. При этом с начала месяца объем поставок варьировался приблизительно от 17-32 млн кВт/ч.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых оператором газотранспортной сети Польши - компанией Gaz System мощности польского участка газопровода на суточных аукционах и аукционах с поставкой в течение дня. Согласно информации, размещенной на аукционной платформе компании, в пятницу на аукционе с поставкой в течение дня было приобретено 28,5 млн кВт/ч из доступных более чем 38 млн кВт/ч. В субботу уже вдвое меньше - 12,5 млн из предложенных 38 млн кВт/ч.

23 мая на суточном аукционе было продано только 4 млн кВт/ч на прокачку газа в воскресенье. 24 мая вообще не было зарезервировано никаких мощностей. Только в ночь на понедельник на аукционе было зарезервировано 4 млн кВт/ч на ближайшие так называемые газовые сутки, которые начинаются в 06:00 утра и заканчиваются ровно через 24 часа - в 06:00 утра следующего дня.