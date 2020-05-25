В Пермском крае увеличат срок действия СПИК до 15 лет

ПЕРМЬ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края с целью развития промышленности и привлечения инвестиций в регион предложили увеличить срок действия специнвестконтрактов (СПИК) с 10 до 15 лет. Решение поддержал и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, посетивший на днях регион. Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства, распространенном в понедельник.

"Для развития промышленности сейчас нужно сделать регион привлекательным для инвестиций. Поэтому мы предлагаем увеличить максимальный срок действия СПИК с 10 до 15 лет, чтобы льготы были доступны предприятиям более длительный период", - приводятся в сообщении слова врио главы региона Дмитрия Махонина.

По его словам, несмотря на эпидемическую обстановку, в Пермском крае продолжается реализация почти всех крупных инвестиционных проектов. Кроме того, для новых инвесторов с лета введут льготы, они смогут получить скидку по налогу на прибыль.

В период с 2015 по 2019 годы в Пермском крае заключено 17 СПИК, в том числе 12 региональных и 5 федеральных. Общий объем инвестиций по контрактам составляет 503,7 млрд руб. Реализуемые инвесторами проекты предусматривают создание в регионе порядка 8,5 тыс. рабочих мест, объем производства промышленной продукции составит 922,7 млрд руб. В настоящее время по 11 контрактам проекты находятся в инвестиционной фазе.