Спрос на услуги нефтесервиса в России упал на 50%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Спрос на услуги нефтесервиса снизился на 50%, поэтому для поддержки отрасли правительством были подготовлены меры поддержки. Об этом ТАСС сообщил источник в Минэнерго.

"Мы подготовили ряд предложений, касающихся поддержки предприятий [нефтесервиса], спрос на услуги которых снизился примерно на 50%. Надо довести [спрос] хотя бы до 80% от уровня, как это было в прошлом году", - сказал источник.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать до 15 июня вопрос включения в перечень системообразующих организаций нефтесервисных предприятий с выручкой более 1 млрд рублей в год.

Ранее правительство РФ утвердило перечень мер поддержки системообразующих предприятий и правила их предоставления.