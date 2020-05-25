Источник: Россия вышла на целевой уровень сокращения добычи в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия в мае достигла цели по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, снизив добычу на 2 млн б/с. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с текстом доклада министра энергетики РФ Александра Новака на заседании Госсовета.

"Заработала сделка ОПЕК+, и Россия вышла на целевой показатель, о котором мы договорились, в 2 млн баррелей сокращения в сутки", - сказал он. По оценке Новака, всего сделка позволила убрать с рынка 14-15 млн б/с. Минэнерго РФ надеется, что уже в июне - июле на рынке нефти удастся выйти на нулевой баланс. Спрос восстанавливается по мере снятия ограничений в мире, отметил он.

"Сделка ОПЕК+ позволила нам регулируемым способом сократить добычу равномерно по всем странам, если бы не было сделки, сокращение спроса никуда бы не делось, хаотичное снижение спроса коснулось бы России", - отметил министр.

Вслед за спросом на нефть восстанавливается и спрос на топливо. "Если говорить об авиаперевозках и АЗС, то на АЗС спрос падал на 50-70%, сейчас падение составляет порядка 20-40%", - сказал он. Снижение спроса на авиакеросин сейчас замедлилось до 30-40% против 40-50% в апреле.

Восстанавливается спрос на топливо и на внутреннем рынке. "Цены на бензин с начала года не изменились, на дизель выросли на 1,5%, что ниже уровня инфляции", - отметил он.