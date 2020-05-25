ТПП предлагает освободить бизнес от контроля за иностранными сотрудниками в России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает правительству освободить предпринимателей от обязанностей контроля за иностранными сотрудниками. Об этом говорится в предложениях ТПП России для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса.

Соответствующее письмо глава ТПП Сергей Катырин направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, копия документа имеется в распоряжении ТАСС. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

"Внести изменения в части освобождения предпринимателей от обязанности осуществлять меры по обеспечению соблюдения приглашенными иностранными гражданами заявленной цели въезда и срока пребывания в Российской Федерации", - отмечается в письме.

Также Катырин просит внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях "в части освобождения арендодателей от обязанности осуществлять контроль за деятельностью арендаторов, привлекающих иностранных работников".