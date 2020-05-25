ТПП запускает линию для консультирования бизнеса по вопросам электронной торговли

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России с 26 мая запускает консультационную линию для предпринимателей, которые хотят освоить или развить электронную торговлю. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба палаты.

"ТПП совместно с экспертами совета ТПП по развитию электронной коммерции запускает консультационную линию по вопросам выхода на данный рынок. На первом этапе задать вопросы возможно, направив письмо на электронную почту: eCommerce@tpprf.ru", - говорится в сообщении.

Уточняется, что линия начнет работу 26 мая, в День российского предпринимательства. Специалисты помогут предпринимателям, которые уже продают через интернет или только выходят на этот рынок.

Сегодня предпринимателей интересуют вопросы создания собственных интернет-магазинов, построения маркетинговых стратегий, организации работы службы доставки и взаимодействия с клиентами, отметил вице-президент ТПП Максим Фатеев. "На эти вопросы и планируется отвечать предпринимателям на первом этапе. Следующий шаг - предложить бизнесу полный спектр услуг по созданию интернет-магазина "под ключ", ведь ТПП - это не только крупнейшее предпринимательское объединение, но и поставщик более 500 услуг для бизнеса", - сказал Фатеев, слова которого приводит пресс-служба.

Следующим шагом, по его словам, будет оказание услуг по взаимодействию предпринимателей с крупнейшими онлайн-ретейлерами. "Мы готовим сейчас пошаговую инструкцию по взаимодействию с онлайн-ретейлерами и представим ее в ближайшее время для наших членских организаций, что позволит развеять миф о том, что с крупными игроками сложно взаимодействовать", - отметил вице-президент палаты.