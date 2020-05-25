Минпромторг начал прием заявок в список технологий для новых специнвестконтрактов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ начал прием заявок на включение в перечень технологий для новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0), они будут приниматься до 5 июня, говорится в сообщении министерства.

"Заявления будут приниматься с 25 мая по 5 июня включительно через государственную информационную систему промышленности (ГИСП) и передаваться на рассмотрение экспертным организациям", - сообщил Минпромторг. Сформированный перечень современных технологий будет направлен на утверждение в правительство, при необходимости он будет дополняться.

СПИК 2.0 будут заключаться на основе этого перечня, утвержденного правительством. "Перечень будет содержать описание современных технологий, в результате разработки и внедрения которых предполагается освоение серийного производства конкурентоспособной промышленной продукции", - уточнил Минпромторг.

Речь идет о проектах в обрабатывающих отраслях, кроме табачных изделий и алкогольной продукции, горнодобывающих производствах (обработка полезных ископаемых, кроме нефти и газа) и в части продукции, связанной с электроэнергией, газом и паром.

Как отмечает министерство, перечень будет разделен на три группы. В первую войдут технологии, которые только предстоит разработать, во вторую - уже разработанные, но еще не внедренные в производство, в третью - разработанные технологии, которые нужно адаптировать к уже существующим производствам.

В феврале замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных сообщал о планах заключения СПИК 2.0 летом этого года. В апреле замглавы министерства Василий Осьмаков говорил ТАСС, что сроки заключения первых контрактов зависят от длительности карантинных мер.

В рамках СПИК 2.0 увеличивается срок действия контрактов до 20 лет с 10 лет, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, вводится процедура конкурсного, публичного отбора, исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, предоставляются льготы по налогу на прибыль на срок реализации проекта.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.