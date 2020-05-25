Меры Минэнерго и Минфина помогут привлечь 3 трлн руб. инвестиций в нефтехимию

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минэнерго и Минфин работают над созданием условий для привлечения порядка 3 трлн рублей инвестиций в нефтехимию и нефтепереработку, сообщил ТАСС источник, знакомый с текстом доклада министра энергетики РФ Александра Новака на заседании Госсовета.

"Минэнерго совместно с Минфином работает над созданием условий для привлечения инвестиций в отрасль нефтехимии и нефтепереработки. Подготовлен соответствующий законопроект, который находится сейчас в правительстве РФ. По нашим оценкам, принятие этого стимулирующего пакета мер позволит привлечь в отрасль порядка 3 трлн рублей", - говорится в докладе.

По мнению Минэнерго, данный объем вложений создаст необходимый спрос в промышленности и для нефтегазовой отрасли.

Кроме того, это "очень хорошая история, связанная с импортозамещением", подчеркивается в докладе.

Осенью прошлого года замминистра энергетики РФ Павел Сорокин говорил, что господдержка крупнотоннажной химии позволит в течение нескольких лет привлечь в отрасль дополнительно 3-4 трлн рублей частных инвестиций.

Обратный акциз

На совещании по вопросам развития энергетики президент России Владимир Путин поручил правительству установить обратный акциз на сжиженные углеводородные газы (СУГ) и этан в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности. Проработать вопрос поручено в срок до 15 июня 2020 года.

Минфин РФ в середине апреля предложил зафиксировать ставку обратного акциза на СУГ в 4,5 тыс. рублей на тонну, на этан - в 9 тыс. рублей на тонну. Ввести вычет по акцизу предлагалось с 1 января 2022 года.

Чтобы получить обратный акциз на СУГ, компании должны выполнить одно из условий: ввести новые производства по переработке СУГ с 1 января 2022 года проектной мощностью по сырью не менее 300 тыс. тонн в год или обновить существующие производства. При этом компании необходимо будет заключить до 2022 года соглашение с Минэнерго о модернизации мощностей, по которому нужно будет вложить с 2021 по 2027 годы не менее 65 млрд рублей, а в 2020 году направить на переработку более 100 тыс. тонн СУГ.

При этом ранее из протокола совещания у вице-премьера Юрия Борисова от 6 февраля следовало, что с 1 января 2022 года этан может стать подакцизным товаром со ставкой сбора в размере 9 тыс. рублей на тонну. Акциз на СУГ был бы введен с 1 января 2023 года в размере 4,5 тыс. рублей на тонну, затем он был бы повышен до 5,5 тыс. рублей на тонну с 2024 года, 6,5 тыс. рублей на тонну с 2025 года и 7,5 тыс. рублей на тонну с 2026 года.