Систему маркировки лекарств успешно протестировали в условиях пиковых нагрузок

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Система маркировки лекарств успешно протестирована при повышенной нагрузке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) по итогам проведения нагрузочного тестирования.

"Система показала стабильность даже в условиях пиковых нагрузок, которые могут быть вызваны сложной эпидемиологической обстановкой и повышенным спросом на лекарства", - сообщили в компании, уточнив, что тестирование проводилось непрерывно на протяжении 28 часов в режиме реального времени.

В пресс-службе добавили, что при тестировании присутствовали представители Минздрава, Минпромторга, а также фармацевтических компаний, в том числе "Р-Фарм", "Озон-фарма", "Астразенека", "Тева", "Протек" и других.

"Средний показатель объема отправляемых документов во время проведения тестирования был эквивалентен годовому объему рынка в 62 млрд упаковок лекарственных препаратов. Это в 10 раз больше объема оборота лекарственных препаратов в 2019 году", - цитирует пресс-служба руководителя товарной группы "Фарма" ЦРПТ Сергея Холкина.

Обязательная маркировка лекарственных препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий началась с 1 октября 2019 года в России, с 1 июля 2020 года она станет обязательной для всех лекарственных препаратов.