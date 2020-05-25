РЭЦ начал финансирование проекта поставки российских вагонов в Египет за €1 млрд

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. АО "Росэксимбанк" (входит в группу Российского экспортного центра, РЭЦ) и Венгерский экспортно-импортный банк начал финансирование проекта поставки российских вагонов в Египет стоимостью €1 млрд евро. Об этом говорится в сообщении РЭЦ.

"25 мая 2020 года АО "Росэксимбанк" и Венгерский экспортно-импортный банк (Hungarian Export-Import Bank Plc.) начали финансирование проекта АО "Трансмашхолдинг" в Арабской Республике Египет. Уже оплачен аванс по контракту на поставку 1300 пассажирских вагонов", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в РЭЦ, общий объем проекта составляет €1 млрд 16 млн. Кредитором проекта является Венгерский экспортно-импортный банк при участии "Росэксимбанка" под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("ЭКСАР", входит в РЭЦ) и Венгерского национального экспортно-кредитного агентства. За производство и поставку вагонов отвечает производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением.

Вагоны будут производиться как в России, так и в Венгрии. "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ, входит в состав ТМХ) выступает производителем, ответственным за передачу технологий и организацию производства. Венгерская сторона выступает в роли производственного и финансового партнера.

"Этот комплексный машиностроительный проект обладает серьезным мультипликативным эффектом для всех отраслей экономики по всей цепочке производственного цикла. Важно подчеркнуть, что в условиях текущих кризисных явлений проект тем более важен и значителен, поскольку позволяет сохранить динамику производства конечного производителя и всю цепочку поставщиков, обеспечивая сохранение рабочих мест и уровня дохода, таким образом создавая не только положительный экономический, но и социальный эффект. Подобные проекты, особенно в непростые времена для национальной и мировой экономики всегда являются примером устойчивости экономических связей", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента РЭЦ Никиты Гусакова.

"Проект стал возможен благодаря международной кооперации между тремя странами: Россией, Египтом и Венгрией. Поставляемые вагоны отвечают всем требованиям безопасности пассажирских перевозок, обеспечивают современный уровень комфорта. Срок эксплуатации вагонов, как в условиях континентального, так и в условиях прибрежного египетского климата, - 40 лет", - подытожил генеральный директор "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа.