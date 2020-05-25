Сроки действия моратория на штрафы за просрочку оплаты ЖКХ могут сократить

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сроки действия моратория на начисление штрафов потребителям за просрочку оплаты коммунальных услуг могут быть сокращены для поддержки энергокомпаний, столкнувшихся в апреле - мае с резким снижением собираемости платежей за электро- и теплоэнергию. Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике, считает, что мораторий можно будет снять с июня, сообщил ТАСС источник, знакомый с итогами заседания рабочей группы Госсовета по энергетике.

Собеседник агентства отметил, что депутат Госдумы, выступивший в рамках заседания, прошедшего в понедельник, сообщил, что законодатели поддерживают возможное сокращение срока действия постановления правительства, накладывающего мораторий на взимание штрафов и отключение коммунальных услуг неплательщикам. Это позволит снять нарождающийся конфликт между генерирующими, сетевыми и ресурсоснабжающими компаниями и потребителями. Особенно в условиях, когда предлагаемые энергетиками меры поддержки не нашли ответа.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не будут начисляться до конца года. С тех пор энергетики не раз обращали внимание на необходимость сократить сроки действия этого постановления, так как оно служит сигналом для злостных неплательщиков наращивать задолженность за потребленные энергоресурсы.

"По мнению депутата, сроки действия постановления можно сократить до 1 числа месяца следующего за месяцем, в котором истекают нерабочие дни, установленные нормативным правовым актом президента РФ", - сказал источник ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней для всех отраслей страны с 12 мая. Таким образом, если предложение депутата найдет отклик, то мораторий о запрете на начисление штрафов за коммунальные услуги может перестать действовать уже с 1 июня.

Наращивание долгов

По данным другого источника ТАСС, присутствующего на заседании рабочей группы Госсовета по энергетике, с 30 марта по 20 мая собираемость платежей в России за электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) составила 95% вместо 100%, которые были достигнуты ранее, за тепло - упала до 80%.

Глава генерирующей компании "Т Плюс" Андрей Вагнер в рамках совещания отметил, что в среднем по компании платежи за тепло упали на 20%, но есть ряд регионов, где собираемость платежей в апреле составила 65-67%. В этой связи компания также поддерживает сокращение сроков моратория на начисление пени за несвоевременную оплату электро- и теплоэнергии, считая, что срок действия соответствующего постановления должен быть ограничен сроком изоляции граждан.

Как сообщили ТАСС в "Совете производителей энергии" (СПЭ), Ассоциация считает, что меры поддержки потребителей на период пандемии и время действия ограничительных мер должны быть адресными. С таким предложением на заседании в понедельник выступила председатель наблюдательного совета Ассоциации "Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики" Александра Панина.

По данным СПЭ, адресная помощь потребителям и сокращение срока действия моратория на взимание штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в числе других могли бы стать мерами господдержки энергокомпаний во время кризиса.

Согласно расчетам ассоциации, в случае непринятия соответствующих мер собираемость платежей за электроэнергию на розничном рынке в 2020 году упадет на 10-20%, в результате чего по самым пессимистичным прогнозам долг за электроэнергию на конец года составит 663 млрд рублей. Собираемость платежей за тепло в рознице в этом году может упасть на 15-30%, долг за тепловую энергию перед компаниями по итогам 2020 года может составить 370 млрд рублей.

"Снижение собираемости в ЖХК приведет не только к увеличению долга в отрасли ЖКХ, но и негативно повлияет на экономику страны в целом. От неплатежей в ЖКХ пострадают и смежные отрасли: газовая, угольная, металлургическая, машиностроительная. Возникает угроза снижения налоговых поступлений", - отмечает СПЭ.