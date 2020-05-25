Власти Москвы заявили, что экономические потери города можно полноценно оценить в июле

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Масштабы экономических потерь бюджета Москвы можно будет оценить только в июле, сообщил в понедельник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Одна из важных доходных статей бюджета Москвы - это налог на прибыль организаций. Согласно налоговому законодательству, у нас авансовая система платежей, то есть, сейчас, в мае, с учетом нерабочих дней, город получает аванс по налогам за второй квартал, который предприятия платят на основании итогов первого квартала. Первый квартал был по всем показателям очень удачным, поэтому те платежи, которые мы получаем, не показательны. А вот в июле мы будем получать авансовые платежи за третий квартал - по результатам работы во втором квартале. И тогда мы увидим реальный объем выпадающих сейчас доходов", - приводятся его слова в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Ефимов, который является руководителем оперативного штаба по поддержке экономики Москвы, уточнил, что, по утвержденному бюджету города, расходная часть была равна 3,15 трлн рублей. По предварительным расчетам, город недополучит от 500 до 600 млрд рублей, при этом есть собственный резерв в виде переходящего остатка с прошлого года в размере 300 млрд рублей. По его словам, сократить расходы можно с помощью приостановки ряда проектов, и "на текущий момент ситуация нестандартная, но абсолютно управляемая".

"Если будет жесткая нехватка средств на реализацию первоочередных мероприятий, связанных с социальными целями, то мы будем рассматривать вопрос заимствований. Но пока об этом речи не идет", - добавил он.

Ефимов подчеркнул, что в Москве принято три антикризисных пакета по поддержке бизнеса, и пока принятие четвертого не предполагается. "Надо понять, как работают уже принятые меры и каков эффект от них. Так что в ближайшем будущем можно говорить скорее о корректировке имеющихся инструментов помощи бизнесу", - сказал он.

Заммэра уточнил, что это может быть расширение перечня наиболее пострадавших сфер. "Но здесь мы говорим не о каких-то льготах или бонусах, а о том, чтобы пойти навстречу в отношении обязательных платежей в пользу бюджета. Если коллеги с нами согласятся, то в ближайшее время будем это решение принимать", - пояснил он.