Минэнерго ожидает снижения экспорта угля из РФ на 10-22% в 2020 году

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает, что экспорт российского угля в 2020 году может снизиться на 10-22% в зависимости от ситуации на рынке, сообщил ТАСС источник, знакомый с текстом доклада министра энергетики РФ Александра Новака на заседании Госсовета.

Потребление угля на внутреннем рынке в текущем году может снизиться в диапазоне от 4% до 12%, на 20-33 млн тонн.

"Основное падение экспорта идет, действительно, в западном направлении. В восточном направлении уровень спроса в целом сохраняется. Мы видим падение цен [на уголь] по сравнению с прошлым годом примерно на 10%", - цитирует министра собеседник агентства.

"Мы также рассматриваем различные сценарии, мониторим ситуацию с нашими компаниями. В целом мы ожидаем, что в 2020 году потребление российского угля на внутреннем рынке может снизиться от 4% до 12%, в диапазоне от 20 до 33 млн тонн. А что касается экспорта, то он может сократиться в диапазоне от 10% до 22%, в зависимости от разработанных сценариев и того, как будет развиваться ситуация на рынке", - отметил Новак.

По его словам, сейчас движение идет в рамках "оптимистичного сценария".

В январе - марте 2020 года поставки угля на внутренний рынок снизились на 9,4% в годовом выражении, поставки на экспорт - на 9,1%.