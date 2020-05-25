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Госдума предлагает с 1 мая отменить мораторий на штрафы за неуплату услуг ЖКХ

Ранее он был введен в качестве поддержки населения во время пандемии
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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума РФ предлагает с 1 мая отменить мораторий на начисление штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, введенный в качестве поддержки населения во время пандемии. Об этом сообщил депутат Государственной думы Валерий Селезнев в рамках заседания комиссии по электроэнергетике РСПП.

"Коль скоро не вошло в итоговый перечень по итогам совещания по вопросам развития энергетики отмена, то необходимо ограничиться хотя бы сроком, - сказал он. - Мы предлагаем 1 мая считать окончанием срока действия моратория по пене".

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