Президент Чили подписал закон о снижении зарплаты чиновникам и законодателям

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 мая. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера в понедельник подписал закон о снижении зарплат парламентариев, чиновников и самого главы государства, что было одним из требованием протестов, которые охватили страну в прошлом году.

"На этой неделе мы начинаем реализацию конституционной реформы, которая сократит зарплаты парламентариев и других представителей власти, таких как президент, министры, замминистры, мэры, губернаторы и другие чиновники", - написал глава государства в Twitter.

"Почему это необходимо? Мы живем в сложное время, и я знаю, что многие чилийские семьи находятся в не очень хорошем положении, поэтому нам показалось справедливым и необходимым сократить самые высокие зарплаты госслужащим, чтобы иметь возможность оказывать больше помощи среднему классу и тем, кто в этом особенно нуждается", - сказал Пиньера в видеобращении. Теперь в течение 30 дней специально созданная комиссия должна определить, насколько снизятся зарплаты.

Снижение зарплаты парламентариев было одним из требований участников протестов, которые начались в Чили в октябре прошлого года. В настоящее время зарплата депутатов и сенаторов достигает 9,3 млн песо в месяц ($11,5 тыс.), минимальная зарплата в стране - 320,5 тыс. песо ($450).

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, начались в Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации охватили и другие города. Погибли более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита лидеров стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.