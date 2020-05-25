Эксперты прогнозируют падение доходов нефтяников РФ от экспорта ниже $10 за баррель

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Падение спроса на нефть, а вслед за ним и цен повлечет масштабные потери российских добывающих компаний и федерального бюджета. Чистый доход от экспорта нефти компаний сократится на 37% - с $15 до $9 за баррель в 2020 году, говорится в исследовании Argus Media.

По оценке агентства, в апреле этого года падение спроса на нефть достигло 18 млн б/с, в целом по году оно достигнет 7 млн б/с. Однако падение цен нефти усугубил разрыв соглашения ОПЕК+ в начале марта этого года. Договоренности в рамках альянса были возобновлены только месяц спустя, а само согласованное сокращение добычи началось только в мае.

Если в 2019 году российские добывающие компании получали около $16 за баррель после вычета транспортных расходов и налогов при средней цене Urals $63 за баррель, то в апреле этого года выручка от экспорта нефти будет отрицательной - минус $3 за баррель (за вычетом налогов и транспортных издержек). А за вычетом операционных расходов доход будет еще меньше - от минус $6 до минус $8 за баррель.

"Помимо падения цены, негативным фактором стало влияние повышенной экспортной пошлины, рассчитанной на основе более высоких цен в феврале - марте. Это же отразилось и на ставке НДПИ. При этом транспортные расходы, несмотря на ослабление рубля, даже выросли, так как снижение внутренней рублевой транспортировки было нивелировано ростом стоимости фрахта", - говорится в исследовании агентства.

Чистый доход компаний может упасть на $18-20 млрд от падения цен на нефть и снижения объемов добычи, подытожили в агентстве.

Существенные потери понесет и федеральный бюджет. По оценке Argus Media, в 2020 году они могут достигнуть более $50 млрд. большая часть этих потерь будет обусловлена сокращением поступлений НДПИ и выплат экспортной пошлины. "Эти потери лишь частично будут компенсированы девальвацией. В рублевом выражении потери могут составить приблизительно 1,8-3,3 трлн руб. в зависимости от сценария", - подсчитали в агентстве.

В то же время бюджет получит незапланированные доходы в объеме $8,3 млрд в рамках механизма демпфера и обратного акциза, из-за значительной разницы между ценами экспортной альтернативы и базовыми ценами на бензин и дизтопливо, а также снижения ставки обратного акциза. Ранее в бюджет закладывались выплаты в размере $5 млрд, поэтому нетто-эффект для бюджета может оказаться свыше $13 млрд, отмечается в исследовании. "Однако фактически, выплату по демпферу обеспечат российские потребители за счет "стабильности цен" на топливо", - заключают в Argus.