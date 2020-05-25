Минфин счел нецелесообразным переносить уплату топливного акциза на АЗС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Возврат практики по уплате топливного акциза с АЗС, а не с НПЗ, как это происходит сейчас, может ухудшить собираемость налога и привести к недоимке, которую бюджет при текущем дефиците сейчас позволить себе не может. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Минфина РФ в ответ на запрос.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о переносе уплаты акциза с нефтеперерабатывающих заводов на розничной сегмент в срок до 15 июня.

"Мы считаем нецелесообразным возвращаться к такому порядку расчета акциза, который применялся в стране в 2003-2006 годы, так как это привело к ряду негативных последствий. Значительно усложнилось администрирование акцизов, так как количество налогоплательщиков существенно увеличилось, что стало дополнительной нагрузкой для налоговых органов", - сказал он. По данным министерства, такая практика приводит к учащению случаев уклонения от уплаты акцизов, а на администрирование требуются дополнительные затраты бюджета, "что в текущей ситуации особенно критично".

По словам представителя министерства, передача акциза на АЗС неминуемо приведет к снижению собираемости за счет роста недоимки по налогу. "В текущих условиях, когда дефицит бюджета может превысить 4 трлн рублей, бюджет не может себе позволить новых выпадающих доходов бюджета. Поэтому наша позиция по этому вопросу не изменилась", - констатировали в министерстве.

Доля акциза в стоимости топлива составляет от 18 до 20%. В настоящее время он взимается с нефтеперерабатывающих заводов, у которых маржинальность снизилась из-за падения нефтяных цен и применения демпферного механизма для недопущения роста стоимости топлива на внутреннем рынке. Перенос уплаты этого косвенного налога на АЗС предлагался и ранее - еще в 2016 году. В 2003 году этот инструмент применялся на протяжении полугода, но затем был отменен.

Министр энергетики РФ Александр Новак в онлайн-интервью изданию "Газета.ру" говорил, что перенос уплаты акциза с оптового звена на розничное избавит АЗС от возможности совершать махинации с топливом. По его словам, с такой инициативой выступили ряд крупных компаний.