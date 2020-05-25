Второй на Ставрополье ветропарк построит "Энел Россия"

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. ПАО "Энел Россия" построит ветропарк на территории Кочубеевского района Ставропольского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого Минэкономразвития. Проект станет вторым в регионе по созданию ветроэлектростанций.

"Компания ПАО "Энел Россия" построит ветропарк мощностью 71,25 МВт на территории Кочубеевского муниципального района Ставропольского края <…> Реализация проекта позволит создать современное, высокотехнологичное и экологически чистое производство электрической энергии. Его общая стоимость составляет 8,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Первый в Ставропольском крае ветропарк также создается в Кочубеевском районе. Строительством с сентября 2019 года занимается ветроэнергетический дивизион Росатома - компания "Новавинд".

Как сообщается на сайте ПАО "Энел Россия", ветропарк планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2024 года. "Сегодня в России большой интерес к подобным проектам. Для Ставрополья принципиально важно, чтобы он принес региону новые рабочие места, инвестиции и налоги", - цитирует пресс-служба министра экономического развития Ставропольского края Сергея Крынина.

Власти Ставропольского края в сентябре 2019 года утвердили пятилетнюю программу развития электроэнергетики региона. Документ предусматривает занятие краем лидерских позиций в развитии "зеленой" энергетики.